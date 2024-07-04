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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım&#039;a destek için Almanya&#039;ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merih Demiral'a soruşturma kararı sonrası destek için programını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçına gitme kararı aldı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 turnuvasında önceki gün Türkiye ile Avusturya karşı karşıya gelmişti. Türkiye'nin 2-1 kazanıp çeyrek finale yükseldiği maçta 2 gol atan Merih Demiral yıldızlaşmıştı. 

Merih'in maçtan sonra yaptığı 'bozkurt'lu sevinç, Batılılara dokundu! Yıldızımız "Herhangi bir mesaj yok. Pişman değilim." dedi. Almanya İçişleri Bakanı "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin statlarımızda yeri yok" diye tweet attı. UEFA soruşturma başlattı. Alman Büyükelçi'yi Dışişleri'ne çağıran bakanlık "UEFA'nın tavrı kabul edilemez." dedi.

ERDOĞAN DESTEK İÇİN HOLLANDA MAÇINA GİDİYOR

Durum böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da dikkat çeken bir adım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millilerimizi yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı programı iptal edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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