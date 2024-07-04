Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon!

Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cristiano Ronaldo&#039;dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral&#039;a telefon!
Avrupa Şampiyonası, Merih Demiral, Cristiano Ronaldo, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral, Juventus'ta oynarken takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükselirken Avusturya maçının yıldızlarından Merih Demiral, maç sonunda duygularını ve aldığı tebrikleri paylaştı. 

Milli futbolcu, Suudi Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını belirtti. Demiral, “Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı yenerek bu hayali gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın?' diyor.

Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon! - 1. Resim

Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon! - 2. Resim

Merih Demiral ayrıca, teknik ve taktik olarak iyi hazırlandıklarını, kalecinin zafiyetleri hakkında önceden bilgilendirildiklerini ve şut ile ön direk çalışması üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon! - 3. Resim

Teknik ekipten Selçuk hocanın özellikle duran toplarda kendisi, Abdülkerim ve Kaan'a ne yapmaları gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdığını belirten Demiral, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Çin arasında kritik zirve! Erdoğan, Şi Cinping ile görüştüİtalyan basınına konuşan Montella başarının anahtarı olarak "Türk yüreği" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalyan basınına konuşan Montella başarının anahtarı olarak "Türk yüreği" dedi - SporBaşarının anahtarı Türk yüreğiFenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis kararı! Resmen duyurdu - SporFenerbahçe, Nigel Hayes-Davis ile sözleşme uzattıUEFA Merih Demiral'a Bozkurt cezası verecek mi? Bozkurt işaretinin karşılığında iki ihtimal var - SporMerih Demiral'ı bekleyen iki ihtimal varTürkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin - SporTürkiye-Hollanda maçının hakemi belli olduCenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkisi gündem oldu - SporTFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldiUEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya'yı gösterdiler - SporUEFA'dan skandal hata! Türkiye yerine Avusturya...
Sonraki Haber Yükleniyor...