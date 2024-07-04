Cristiano Ronaldo'dan bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a telefon!

Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral, Juventus'ta oynarken takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükselirken Avusturya maçının yıldızlarından Merih Demiral, maç sonunda duygularını ve aldığı tebrikleri paylaştı.

Milli futbolcu, Suudi Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını belirtti. Demiral, “Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı yenerek bu hayali gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın?' diyor.

Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Merih Demiral ayrıca, teknik ve taktik olarak iyi hazırlandıklarını, kalecinin zafiyetleri hakkında önceden bilgilendirildiklerini ve şut ile ön direk çalışması üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Teknik ekipten Selçuk hocanın özellikle duran toplarda kendisi, Abdülkerim ve Kaan'a ne yapmaları gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdığını belirten Demiral, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.