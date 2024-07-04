Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için devreye girildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Batshuayi transferini duyurdu. Şimdi ise yönetimin hedefinde orta saha bölgesi var. Orta saha oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de unutulmaz bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu. Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçildi ve yaptığı ilk icraat teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu. Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli teknik adamın maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon önemli transferler gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan beklediği katkıyı alamadı. Ndombele, Serge Aurier, Tete ve Wilfried Zaha gibi isimlerden istenilen performans gelmedi ve kiralık gelen oyuncularla yollar ayrıldı.

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye düşürmek zorunda kalırken, toplam kadro ise 30'dan 26'ya indirilecek. Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken, beklentileri karşılayamayan oyunculara uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

EN AZ 5 AYRILIK BEKLENİYOR

Bu doğrultuda Tete, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Zaniolo'nun gönderilmesi planlanıyor. Tete'ye ülkesinden, Oliveira'ya Arabistan'dan ve Zaniolo'ya İtalya'dan teklifler geldiği biliniyor. Yönetim, Yusuf Demir'i uygun bir teklif gelmesi halinde kiralamayı düşünüyor. Böylelikle Cimbom, transferlerden gelir de elde edecek.

ZIYECH'İN BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmezken, yıldız oyuncuya senelik 2.85 milyon Euro net maaş ödenecek.

İLK TRANSFER BATSHUAYI

İç transferde gündem bu şekildeyken, Cimbom, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı golcüye senelik 3 milyon Euro net maaş verecek olan Aslan, 3 yıl vadeyle 3 milyon Euro da imza ücreti ödeyecek.

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi geçici olarak Serge Aurier'le dolduran Galatasaray, gelecek vadeden bir isme odaklanmış durumda.

GUELA DOUE LİSTE BAŞINDA

Bu doğrultuda, Cimbom Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Guela Doue'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek için 8 milyon Euro teklif etti. Fransız ekibini ikna etmek için Sacha Boey örneği gösterilecek ve sonraki satıştan pay maddesi de eklenebilecek.

Transferde vatandaşı Wilfried Zaha ve Didier Drogba'nın yanı sıra; Sacha Boey'in de devreye gireceği belirtiliyor. Genç sağ bek geçtiğimiz yıl 57 maça çıkıp 4 asist yaparken 3 bin 656 dakika sahada kaldı. Sağ beki Doue'yle doldurmayı planlayan Galatasaray, orta saha bölgesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

CİMBOM'DAN LAIMER BOMBASI

Mutlak bir orta saha oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Laimer'i satın alma opsiyonu ile kiralamak ve orta saha bölgesini garanti altına almak istiyor. Avusturyalı yıldız isim, EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım'a zorluk çıkaran oyunculardan biri oldu.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 2 maçta toplam 108 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Laimer, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 713 dakika sahada kaldı.

KONRAD LAIMER KİMDİR?

Konrad Laimer, 27 Mayıs 1997'de Avusturya'nın Salzburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Abersee altyapısında başladı. 2011'de Salzburg altyapısına katılan Laimer, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 Ocak'ta A takıma yükseldi. 2017 yazında Leipzig'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023'te bonservissiz bir şekilde Bayern Münih'in yolunu tuttu. Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.