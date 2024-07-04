Ferdi Kadıoğlu'ndan göz dolduran performans! Avusturya maçına gelen scoutlar hayran kaldı

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te Avusturya karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu. Avusturya maçını takip etmek için Leipzig'e gelen scoutlar genç yıldıza tam not verdi.

Sarı-lacivertli genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, başarılı geçirdiği sezonu milli takıma da yansıttı.

EURO 2024'te rekorları alt üst eden Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekti.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

A Milli Takımımız, Avusturya karşısında 2-1'lik sporla galip gelirken, salı günü oynanan maçta 9 kulübün temsilcisi Ferdi Kadıoğlu'nu canlı takip etmek için Leipzig'e geldi.

Rekor üstüne rekor kıran Sarı-lacivertli yıldız, maç içerisinde en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan ve en çok top kapan Ferdi Kadıoğlu kendisini izlemek için stadyuma gelen scoutları kendisine hayran bıraktı.

9 KULÜP İZLEDİ

EURO 2024'ün 42 kilometreyle dördüncü maçlar sonucunda en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için stadyuma gelen kulüpler şu şekilde:

Borussia Dortmund

Stuttgart

Bayer Leverkusen

Arsenal

West Ham United

Fulham

Wolverhampton

Atletico Madrid

Valencia'nın temsilcileri Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için stadyumda yerini aldı.

Fenerbahçe şu anda Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euronun üzerinde bir teklif bekliyor.