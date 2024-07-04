Ferdi Kadıoğlu'ndan göz dolduran performans! Avusturya maçına gelen scoutlar hayran kaldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te Avusturya karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu. Avusturya maçını takip etmek için Leipzig'e gelen scoutlar genç yıldıza tam not verdi.
Sarı-lacivertli genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, başarılı geçirdiği sezonu milli takıma da yansıttı.
EURO 2024'te rekorları alt üst eden Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekti.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
A Milli Takımımız, Avusturya karşısında 2-1'lik sporla galip gelirken, salı günü oynanan maçta 9 kulübün temsilcisi Ferdi Kadıoğlu'nu canlı takip etmek için Leipzig'e geldi.
Rekor üstüne rekor kıran Sarı-lacivertli yıldız, maç içerisinde en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz top kazanan ve en çok top kapan Ferdi Kadıoğlu kendisini izlemek için stadyuma gelen scoutları kendisine hayran bıraktı.
9 KULÜP İZLEDİ
EURO 2024'ün 42 kilometreyle dördüncü maçlar sonucunda en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için stadyuma gelen kulüpler şu şekilde:
- Borussia Dortmund
- Stuttgart
- Bayer Leverkusen
- Arsenal
- West Ham United
- Fulham
- Wolverhampton
- Atletico Madrid
- Valencia'nın temsilcileri Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için stadyumda yerini aldı.
Fenerbahçe şu anda Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euronun üzerinde bir teklif bekliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi