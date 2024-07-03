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Ferdi Kadıoğlu rekorlara doymuyor! EURO 2024'ün tarihine geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu rekorlara doymuyor! EURO 2024&#039;ün tarihine geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 skorla mağlup etti. Maça damgasını vuran oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırdı.

24 yaşındaki genç oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız oyuncu, kırdığı 12.2 kilometrelik mesafe rekorunun yanı sıra, maç içerisinde 71 kez topla buluşarak en çok topla buluşan isim oldu.

Maç içerisinde 10 kez ikili mücadeleyi kazanan Kadıoğlu, 6 başarılı müdahale yaparak maç içerisinde en başarılı isimlerden birisi oldu.

Ferdi Kadıoğlu, 3 kez faul kazanarak maç içerisinde en çok faul kazanan isim oldu.

Ferdi Kadıoğlu rekorlara doymuyor! EURO 2024'ün tarihine geçti - 1. Resim

UEFA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

Merih Demiral’ın golü, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı ikinci gol olarak kayıtlara geçti. Euro 2024'te atılan goller arasında, en hızlı altı golün dördü bu turnuvada gerçekleşti.

  • Michael Gregoritsch’in Avusturya için attığı gol, Euro 2024’ün 100. golü oldu.
  • Avusturya, bu sonuçla birlikte 1954 Dünya Kupası'ndan bu yana eleme turlarında maç kazanamama serisini devam ettirdi.
  • Türkiye’nin bu turnuvada attığı 7 gol, altı farklı oyuncu tarafından kaydedildi.
  • Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde eleme maçına iki 20 yaş altı oyuncuyla çıkan ikinci takım oldu. Bu oyuncular, 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız’dı. Bu durumun ilk örneği, 1964 yılında Macaristan takımı tarafından gerçekleştirilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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