Ferdi Kadıoğlu rekorlara doymuyor! EURO 2024'ün tarihine geçti

EURO 2024'te A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 skorla mağlup etti. Maça damgasını vuran oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırdı.

24 yaşındaki genç oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız oyuncu, kırdığı 12.2 kilometrelik mesafe rekorunun yanı sıra, maç içerisinde 71 kez topla buluşarak en çok topla buluşan isim oldu.

Maç içerisinde 10 kez ikili mücadeleyi kazanan Kadıoğlu, 6 başarılı müdahale yaparak maç içerisinde en başarılı isimlerden birisi oldu.

Ferdi Kadıoğlu, 3 kez faul kazanarak maç içerisinde en çok faul kazanan isim oldu.

UEFA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

Merih Demiral’ın golü, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı ikinci gol olarak kayıtlara geçti. Euro 2024'te atılan goller arasında, en hızlı altı golün dördü bu turnuvada gerçekleşti.