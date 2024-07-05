UEFA'nın skandal Merih Demiral kararına tepki yağıyor

UEFA maçta bozkurt işaret yaptığı için Merih Demiral'a 2 maç ceza verirken, bu skandala art arda tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür." derken; UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise "Çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerek" ifadelerini kullandı.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi. Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.

SERVET YARDIMCI: KABUL EDİLEMEZ

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Demiral'a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi. Servet Yardımcı yaptığı yazılı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir." ifadelerini kullandı.

"BU YANLIŞTAN GEÇ OLMADAN DÖNÜLMELİ"

"Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır." değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırma olmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, 'Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız."

CEVDET YILMAZ: DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi. Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise açıklamasında şunları kaydetti: "UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise "Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir." dedi.