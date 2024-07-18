Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin Türk bayrağı hazımsızlığı! Saygısız hareketi sonrası ilk açıklama

Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir Çeşme’deki Türk Eğitim Vakfı’na destek amacıyla düzenlenen konserde Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini görünce sahneye çıkmadı ve konser iptal oldu. Skandal hareket sonrası Vandi’den ilk açıklama geldi.

İzmir’in Çeşme ilçesine konser için gelen Despina Vandi, sahnedeki Türk bayraklarını görünce konserini iptal etti. Gösterdiği çirkin tavır sonrası açıklama yaptı.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

DESPİNA VANDİ SAHNEYE ÇIKMADI

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

Sanatçının, konser öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği öne sürüldü. Türk bayraklarını hazmedemeyen şarkıcı, kendisini izlemeye gelen vatandaşların biletlerini de yaktı.

AÇIKLAMASI DAHA DA BETER

Konu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Tartışmalar devam ederken Vandi, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ülkemize saygısızlığın en büyüğünü yapan şarkıcı, yaşananlardan sonra vakfı konserin niteliğini değiştirmekle suçlayarak şunları söyledi:

"Bugün (17/07/2024) gerçekleştirilmesi planlanan konserime katılarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, Türk Eğitim Vakfı’nın (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm."