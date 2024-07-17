Geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten para isyanı!

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. Altı çocuğu olan Tatlıses, son yaptığı açıklamada ailesindeki krize paranın sebep olduğunu söyleyerek isyan etti.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınmıştı. 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen şarkıcı hastaneden taburcu olmuştu.

Ailesinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i bir tek kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak yalnız bırakmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses, babası ameliyat olmadan önce, “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, baskıyı herkes bilmeli” şeklinde bir paylaşım yapmış, sonrasında ise daha fazla açıklama yapmayarak sessizliğe bürünmüştü.

"KEŞKE BU KADAR PARAM OLMASAYDI"

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses hastane çıkışı açıklamada bulunmuştu.

Şu sıralar evinde istirahat eden Tatlıses, yaşanan olaylarla ilgili Beyaz Magazin programına bir mesaj gönderdi. Çocuklarıyla sorun yaşayan Tatlıses, aile içinde yaşanan huzursuzluğa paranın yol açtığını şu sözlerle anlattı:

"Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı."