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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeşilçam&#039;ın usta oyuncusu Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Yeşilçam'ın bir usta ismi daha vefat etti. Geçmişte 'Çiçek Taksi', 'Anne ya da Leyla', 'Şengün Konağı' gibi yapımlarda rol alan 78 yaşındaki ünlü yönetmen ve oyuncu Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti.

'Yeşeren Asma: Beşiktaşlı Yahya Efendi', 'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas', 'Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' gibi filmlerin yönetmeni Yıldırım Yanılmaz vefat etti.

'Çiçek Taksi', 'Anne ya da Leyla', 'Şengün Konağı' gibi yapımlarda adından söz ettiren Yanılmaz, 78 yaşındaydı... Ünlü yönetmenin bir süredir Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kaldığı öğrenildi. Ünlü sinemacının vefat ettiğini arkadaşı, sihirbaz Ferdinand Haralanbidu şu sözlerle duyurdu:

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti - 1. Resim

“Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, güzel insan Yıldırım Yanılmaz hoca Balıkesir huzur ve bakım evinde vefat etti. Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Üzüntüm sonsuz… İyi ki onu bir hafta önce ziyaret etmiştim. Onunla son görüşmemiz olmuş. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat hocam… Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin… Hocam seni unutmayacağım…”

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946’da Zonguldak’ta dünyaya gelen Yıldırım Yanılmaz, konservatuvarda öğrenim gördü ve İsmail Dümbüllü’den geleneksel tiyatroya ait bilgileri aldı. Profesyonel olarak 1969 yılında Halit Refiğ‘in “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparak adım atmıştır. 1986 yılında “Düğüm” adlı filmle yönetmenliğe adım attı. Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmleri yönetti, Orhan Veli’nin İlham Perisi Bella belgeselini yönetti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi projelerde rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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