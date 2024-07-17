Hastaneye kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan, hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlı olan Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği hali sevenlerini üzmüştü. Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili Müge Anlı’dan açıklama geldi. Ünlü sunucu, “Rahmi Bey’in sağlığı gayet iyi maşallah… Dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır en çok izlenenler arasında yerini alıyor. Programda yorumculuk yapan Rahmi Özkan hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü ismin hastanedeki görüntüleri ise sevenlerini korkutmuştu.

Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını da Gazeteci Burhan Akdağ duyurmuştu. Instagram hesabından Özkan'ın hastanedeki bir videosunu yayınlayan Akdağ, "Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin" ifadelerini kullanmıştı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği ise gözlerden kaçmadı. Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili Müge Anlı’dan açıklama geldi.

Anlı, “Çok kıymetli Rahmi Özkan’ın geçirdiği operasyonu öğrenerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Rahmi Bey’in sağlığı gayet iyi maşallah… Dualarınızı bekliyoruz” dedi.