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Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü üzdü

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Müge Anlı, Rahmi Özkan, Burhan Akdağ, Haber

Magazin Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç vakalara çözüm arayan avukatlar ve psikologlar sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Rahmi Özkan... Programda yıllardır yorumculuk yapan Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin son hali ise sevenlerini üzdü.

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır en çok izlenenler arasında yerini alıyor. Programda yorumculuk yapan Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı. Özkan'ın son hali ise sevenlerini üzdü.

Gazeteci Burhan Akdağ sosyal medya hesabından Rahmi Özkan'la ilgili haberi paylaştı. Akdağ, paylaşımında, “Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin” ifadelerini kullandı.

Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü üzdü - 1. Resim

Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu görüldü.  Ünlü ismin sağlık durumu ile ilgili henüz net bir açıklama geldi.

Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü üzdü - 2. Resim

RAHMI ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitmiştir. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a gelmiştir.

Fakülte yıllarında talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etmiş ve bu görevini 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na seçilerek 1963 yılına kadar devam ettirmiştir.

Düzenleyen:  - Magazin
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