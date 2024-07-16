Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü üzdü

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 16 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme:

Müge Anlı, Rahmi Özkan, Burhan Akdağ, Haber

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç vakalara çözüm arayan avukatlar ve psikologlar sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Rahmi Özkan... Programda yıllardır yorumculuk yapan Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin son hali ise sevenlerini üzdü.