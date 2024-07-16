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Sema Çeyrekbaşı'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Temiz Magazin
- Güncelleme:
Sema Çeyrekbaşı&#039;ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Oyuncu, Hastanede, Haber

Magazin Haberleri  / Temiz Magazin

Hem ‘Kendi Düşen Ağlamaz’ hem de ‘Sandık Kokusu’ dizilerinde rol alan, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sema Çeyrekbaşı “Muhteşem Yüzyıl”, “Bügünün Saraylısı”, “Kehribar” gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Hem Kendi Düşen Ağlamaz hem de Sandık Kokusu dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Sema Çeyrekbaşı'nın  hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sema Çeyrekbaşı'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

73 yaşındaki usta oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol almıştı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştı.

Sema Çeyrekbaşı'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Temiz Magazin
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