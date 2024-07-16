Sema Çeyrekbaşı'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Hem ‘Kendi Düşen Ağlamaz’ hem de ‘Sandık Kokusu’ dizilerinde rol alan, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ali İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşuldu

Ali İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşuldu

Sema Çeyrekbaşı “Muhteşem Yüzyıl”, “Bügünün Saraylısı”, “Kehribar” gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Hem Kendi Düşen Ağlamaz hem de Sandık Kokusu dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Sema Çeyrekbaşı'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

73 yaşındaki usta oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol almıştı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştı.