Ali İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşuldu

Halen daha büyük bir merakla izlenen 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşiyle birlikte geçirdiği 25 yılını kutlayan oyuncunun son hali çok konuşuldu.

Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden 1978'de mezun olan Ali İpin, aynı yıl tiyatro kariyerine adım atarken, 2000'de TV dizlerinde rol almaya başladı.

Usta oyuncu; 'Asmalı Konak', 'Kurtlar Vadisi', 'Aliye', 'Baba Ocağı', 'Aşk Bir Hayal', 'Ustura Kemal', 'Güzel Köylü' ve 'Cennet'in Gözyaşları' gibi yapımlarda rol aldı.

"BU ARADA İLK İKİ YILI HESABA KATMADIM"

68 yaşındaki oyuncu, 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Eşiyle çıktığı romantik yemekte çekilen fotoğrafına yer veren Ali İpin, Instagram hesabından duygularını dile getirdi. “23. yıl... Nice 23 yıllara birtanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıl dönümümüzü kutladık.”

Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.