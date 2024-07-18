Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleşti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 17:07 - Güncelleme:

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Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelin Evi’nden şaşırtan bir kararla ayrılan Aslı Hünel’in yeni sezondaki projesi belli oldu. Hünel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.