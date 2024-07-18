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Haberler > Magazin > Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleşti

Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleşti
Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelin Evi’nden şaşırtan bir kararla ayrılan Aslı Hünel’in yeni sezondaki projesi belli oldu. Hünel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasına Gelin Evi programından bir transfer gerçekleşti. Konuyla ilgili gelişme seyirciyi heyecanlandırdı. 

PROGRAMI ANİ KARARLA BIRAKMIŞTI

Ünlü sunucu Aslı Hünel, 3 senedir sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasından ailesiyle yeterince zaman geçiremediğini gerekçe göstererek ayrılmıştı. Hünel’in yeni sezonu dinlenerek geçireceği iddia edilmişti. 

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Veda haberleri büyük yankı uyandırırken, ünlü sunucudan yeni bir haber geldi. Hünel, 7. sezonda Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu oldu. 

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan isim “Efsane yarışma Gelinim Mufakta yeni sunucusuyla yedinci sezonda çok yakında başlıyor” ifadelerini kullandı. 

Gelin Evi’nden Gelinim Mutfakta’ya! Aslı Hünel’in yeni sezondaki adresi netleşti - 1. Resim

Kullanıcılardan “İşte efsane geri döndü” , “İşte bu” , “Tebrikler, hayırlı olsun” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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