Sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken öldü

24 yaşındaki Çinli yayıncı ve sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken can verdi. Genç kızın midesinden çıkanlar ve otopsi raporu doktorları bile şaşırttı.

Çinli yayıncı Pan Xiaoting, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayını sırasında aşırı yemekten dolayı hayatını kaybetti.

MİDESİNDEN SİNDİRİLEMEMİŞ YİYECEKLER ÇIKTI

Yerel medyaya göre, Çinli yayıncı Pan Xiaoting 14 Temmuz'da bir canlı yayını sırasında aniden öldü. Ölüm nedeni aşırı yemek yemesi olarak kaydedildi. Otopsi sonucu karnında ciddi deformasyon olduğunu ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğunu gösterdi.

Pan Xiaoting ölümünden önce aşırı bir mukbang (yemek yerken izleyicilerle konuşma) mücadelesine girişti. Her gün hiç ara vermeden 10 saatten fazla bir süre boyunca çok fazla yemek yemeye karar verdi.

DAHA ÖNCE MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Pan Xiaoting'in bir keresinde aşırı yemekten kaynaklanan mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Ancak hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra yine aşırı yemeye devam etti.