Trabzonspor resmen duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti...

Trabzonspor resmen duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor resmen duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti...
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor Kulübü, Fransa ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Belçikalı futbolcunun maliyeti de açıklandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'nin transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon euronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti... - 1. Resim

"YÜZDE 15" DETAYI

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir" denildi.

Trabzonspor duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti... - 2. Resim

İLK YIL BİR MİLYON 300 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

Kazeem Olaigbe'nin transferiyle ilgili bir diğer bildirimde, "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için bir milyon 300 bin euro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin euro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

