Kadrosuna takviyeler yapan Trabzonspor'da ayrılık var! Baniya gidiyor

Son olarak Kazeem Olaigbe’yi transfer eden Trabzonspor’da ayrılık da oluyor. Kadro fazlası yabancı oyuncuların bazılarını gönderen bordo mavililerde geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Palermo’da kiralık olarak geçiren Rayyan Baniya’ya kulüp aranıyor.

Yönetim tekliflere açık olduğunu belirtirken 26 yaşındaki savunma oyuncusuna eski kulübü Fatih Karagümrük talip oldu. İstanbul ekibi Baniya’yı bir sezonluğuna kiralama istiyor.

Yönetimin öncelikli düşüncesi ise güncel piyasa değeri 1,8 milyon avro olan oyuncusunu bonservisi ile satıp para kazanmak.