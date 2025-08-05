Trabzonspor'dan yeni transfer! Kazeem Olaigbe Trabzon'da
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Kazeem Olaigbe Trabzon'a getirdi.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak