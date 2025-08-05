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Trabzonspor'dan yeni transfer! Kazeem Olaigbe Trabzon'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor, Rennes, Fransa Ligue 1, Takvim, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Kazeem Olaigbe Trabzon'a getirdi.

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor'dan yeni transfer! Kazeem Olaigbe Trabzon'da - 1. Resim

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor'dan yeni transfer! Kazeem Olaigbe Trabzon'da - 2. Resim

Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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