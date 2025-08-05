Fransız kulübü Nice, Trabzonspor'un kapısını çalacak! Mendy'e talip var

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 10 numara arayışları devam ederken orta saha oyuncusu Batista Mendy konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 kulübü Nice, bordo mavililerin yıldız futbolcusuna talip oldu. Mendy’nin daha önce de Nice’in sol kanat oyuncusu Jeremie Boga ile takası gündeme gelmişti. Fakat Boga bu transfere sıcak bakmayınca olmamıştı.

FRANSA BASINI DUYURDU

Nice’in, Mendy için kısa süre içinde resmî teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, 25 yaşındaki futbolcusu için en az 10 milyon avro bonservis bekliyor. Ancak Fransa basınında yer alan haberlere göre; Nice, Mendy’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak hedefinde. Bordo mavili kulübün bu formüle pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Mendy geçen sezonun bitiminde, “Kulübüm uygun görürse, ayrılmak istiyorum” açıklamasını yapmıştı.