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Futbolda "Mattia Ahmet Minguzzi" sezonu talebi! Trabzonspor TFF'ye başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Futbolda &quot;Mattia Ahmet Minguzzi&quot; sezonu talebi! Trabzonspor TFF&#039;ye başvurdu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor 14 yaşında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için TFF'ye başvurdu.

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak canice öldürülmüştü. Minguzzi'nin isminin yaşatılması için Trabzonspor'dan anlamlı bir adım geldi.

AHMET MİNGUZZİ İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI

Trabzonspor Kulübü ve Gurbetçi Gençler tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlikle, bordo-mavili kulübün 56. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

14 yaşında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısına düzenlenen etkinlikte kulüp yöneticileri, Miguzzi ailesi ve binlerce taraftar Ahmet Minguzzi’nin anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Futbolda

FUTBOLDA MİNGUZZİ SEZONU TALEBİ

Trabzonspor, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunuldu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi oldukları kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz.

Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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