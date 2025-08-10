Crystal Palace - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Crystal Palace - Liverpool maçı için geri sayım başladı! Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, FA Cup’ta zafere ulaşan Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma bu akşam ekranlara gelecek!

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Community Shield Kupası Crystal Palace - Liverpool maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Crystal Palace - Liverpool canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Crystal Palace - Liverpool maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor aracılığıyla izlenecek büyük final için nefesler tutuldu.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezona kupayla başlamak isteyen Crystal Palace ve Liverpool, Wembley Stadı’nda 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de kozlarını paylaşacak.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Crystal Palace: D. Henderson, C. Richards, M. Guéhi, M. Lacroix, D. Muñoz, W. Hughes, D. Kamada, T. Mitchell, E. Eze, I. Sarr, J. Mateta

Liverpool: Alisson, J. Frimpong, I. Konaté, V. van Dijk, M. Kerkez, R. Gravenberch, A. Mac Allister, M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo, H. Ekitiké

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI HAKEMİ KİM?

Crystal Palace - Liverpool maçı hakemi İngiliz hakem Chris Kavanagh olacak.