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Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’in güçlü temsilcisi Arsenal, sezon öncesi son hazırlıklarını sürdürürken, bu akşam La Liga ekiplerinden Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Arsenal - Villarreal canlı yayın bilgileri ve maç saati merakla araştırılıyor.

Londra'daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak olan Arsenal - Villarreal maçı için geri sayım başladı. Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta?

Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta? - 1. Resim

ARSENAL - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig temsilcisi Arsenal ile La Liga ekibi Villarreal, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Londra’da karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu’nda oynanacak maç heyecanla beklenirken maçın yayın bilgileri de merak konusu oldu.

Arsenal - Villarreal karşılaşması herhangi bir televizyon kanalında canlı yayınlanmayacak. Maç şifresiz dijital platformlardan da izlenemeyecek. Mücadelenin görüntülerinin kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanallarında özet olarak paylaşılması bekleniyor.

Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta? - 2. Resim

ARSENAL - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı niteliğindeki Arsenal - Villarreal karşılaşması 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Londra’da, Arsenal’in evi Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

Arsenal - Villarreal maçının başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.00 olarak duyuruldu. 

Arsenal - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz mi, saat kaçta? - 3. Resim

ARSENAL - VILLARREAL MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Her iki ekipte de sakatlıkları süren bazı oyuncular bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Arsenal’de yıldız forvet Gabriel Jesus diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Brezilyalı oyuncunun tedavisi sürüyor. Villarreal tarafında ise Logan Costa da diz sakatlığı sebebiyle mücadeleyi kaçıracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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