Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli mi, hangi takımı tutuyor? Transferde son durum!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli mi, hangi takımı tutuyor merakla taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin Portekiz’e giderek Benfica kulübüyle masaya oturduğu, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği aktarılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇELİ Mİ?

Kerem Aktürkoğlu’nun hangi takımı tuttuğu konusu, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılınca yeniden gündeme geldi. Uzun süredir Galatasaray forması giyen ve bu süreçte takımın kaptanlığına kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun küçük yaşlardayken Fenerbahçe taraftarı olduğu iddiaları sosyal medyada yayılıyor.

İddiaların en dikkat çeken kaynağı ise Anadolu Lisesi yıllığındaki bir arkadaş notu oldu. Yıllıkta Kerem için “Umarım bir gün A Milli Takım’da Fenerbahçeli Muhammed Kerem Aktürkoğlu olarak forma giyersin” cümlesi yer alıyor.

Aktürkoğlu’nun geçmişte katıldığı bir programda ise sarf ettiği “Fenerbahçeli arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol, onlar yanlış yolda. Belki bir gün doğru yolu bulurlar” sözleri iddiaları karmaşık hale getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Kamuoyunda Galatasaraylı olarak bilinen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçeli olduğu da iddia ediliyor. Lise yıllarındaki yazılı bir ifade, gençliğinde Fenerbahçe’ye sempati duyduğu yorumlarına neden oldu.

Galatasaraylı olduğunu ifade eden Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takımı tuttuğu büyük bir merak konusu.

Levent Tüzemen’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kerem’in ailesi Fenerbahçelidir” açıklaması da gündemde geniş yankı uyandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER SON DURUM

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi 2025 yaz transfer döneminin en çarpıcı gelişmelerinden biri olmaya aday.

Benfica’da forma giyen milli futbolcunun Süper Lig’e dönmek istediği bilinirken, sarı-lacivertli yöneticiler transfer için Portekiz’e giderek Benfica ile masaya oturdu.

Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ve resmi imzanın kısa süre içinde atılmasının beklendiği bildiriliyor.

Galatasaray cephesinde ise bu transferin yankıları büyük. Okan Buruk’un 31 Temmuz’da katıldığı bir televizyon programında reklam arasında söylediği iddia edilen “Kerem büyük ihtimalle Fenerbahçe’ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var” sözleri, transfer sürecinde heyecana sebep oldu.