Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Avrupa arenasında tarihi boyunca yüzlerce maça çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda 287. Avrupa karşılaşmasına çıkıyor. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yer alan De Kuip Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam! Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı için geri sayım başladı.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı S Sport Plus platformundan şifreli olarak yayınlanacak.Yayını takip edebilmek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Rotterdam’daki De Kuip Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Timber, Hwang, Moussa, Stejin, Stengs, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran