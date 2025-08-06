Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda zorlu Feyenoord deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi en kritik sınavlarından birini Rotterdam’da verecek. Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak merak ediliyor.

Avrupa arenasında tarihi boyunca yüzlerce maça çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda 287. Avrupa karşılaşmasına çıkıyor. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yer alan De Kuip Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam! Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı için geri sayım başladı.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 1. Resim

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı S Sport Plus platformundan şifreli olarak yayınlanacak.Yayını takip edebilmek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 2. Resim

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Rotterdam’daki De Kuip Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 3. Resim

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Timber, Hwang, Moussa, Stejin, Stengs, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Kaynak: Türkiye Gazetesi

O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı - HaberlerDamla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısıMustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybetti - HaberlerMustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybettiArzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerArzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldiAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Çubuk, Elmadağ, Etimesgut... - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Çubuk, Elmadağ, Etimesgut...MasterChef İhsan kimdir? İhsan Yiğit Uçak'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerMasterChef İhsan kimdir? İhsan Yiğit Uçak'ın hayatı merak konusu olduHalit Yukay kimdir, bulundu mu? - HaberlerHalit Yukay kimdir, bulundu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...