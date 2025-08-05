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Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe&#039;ye gelecek mi merak ediliyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Benfica'nın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu, Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyor.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya devam ederken Portekiz basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Futbolseverler Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu, Fenerbahçe'ye gelecek mi araştırıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ İPTAL Mİ OLDU?

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde önemli hedefler peşinde olduğu için kadrosundaki kilit oyuncuları bırakmama kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra Florentino Luis gibi isimler için de ciddi transfer teklifleri bulunmasına rağmen, kulüp yönetimi Avrupa arenasındaki durum netleşmeden herhangi bir ayrılığa onay vermeyeceğini bildirdi.

Bu durum Fenerbahçe'nin yoğun çabalarına rağmen Kerem Aktürkoğlu transfer sürecini sekteye uğrattığı düşünülse de resmi açıklamalar takip ediliyor. 

Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyor - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde oldukça kararlı bir tutum sergilediği geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. 

Sarı-lacivertli kulübün, milli futbolcu ile 4 yıllık bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve yıllık 5 milyon Euro maaş ile bonuslar önerdiği iddia ediliyor. 

Kerem Aktürkoğlu transferi iptal mi oldu? Fenerbahçe'ye gelecek mi merak ediliyor - 2. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 54 maçta 16 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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