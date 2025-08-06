Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek!

Fenerbahçe - Feyenoord maç hakemi belli oldu. UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre karşılaşmayı Glenn Nyberg yönetecek. Peki, Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasını İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek.

UEFA’nın resmi atamasına göre Nyberg’e mücadelede yardımcı hakem olarak Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist eşlik edecek.

GLENN NYBERG NERELİ?

Glenn Nyberg 12 Ekim 1988 tarihinde İsveç’in Sundsvall kentinde dünyaya geldi. İsveç Futbol Federasyonu’na bağlı olarak görev yapan Nyberg, uzun süredir ülkesinin en üst ligi Allsvenskan’da görev almakta ve FIFA kokartı ile uluslararası müsabakalarda da hakemlik yapmaktadır.

GLENN NYBERG HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Glenn Nyberg bugüne dek UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Uluslar Ligi, Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve FIFA U20 Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlarda görev aldı.

2023 yılında Arjantin’de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası finalini yöneten Nyberg, aynı zamanda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ve Paris Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı.

2024’te Arsenal - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında düdük çalan Nyberg, verdiği penaltı kararları nedeniyle de eleştirilmişti. Glenn Nyberg 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da görevlendirilen hakemler arasında.

Glenn Nyberg yönettiği 2022-2023 sezonundaki Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı 1-1 bitmişti.

GLENN NYBERG KİMDİR?

1988 doğumlu Glenn Nyberg profesyonel hakemlik kariyerine 2008 yılında İsveç’te başladı. 2013 yılından itibaren İsveç 1. Ligi olan Allsvenskan’da görev almaya başlayan Nyberg, 2016’da FIFA kokartı aldı.

Kariyeri boyunca 400’den fazla maçta görev alan Nyberg, UEFA organizasyonlarında onlarca karşılaşmayı yönetti.