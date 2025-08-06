Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek!

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi açıklandı. UEFA tarafından görevlendirilen İsveçli hakem Glenn Nyberg, bu akşamki mücadelede düdük çalacak. Futbolseverler ise Nyberg’in daha önce yönettiği maçları, kariyer geçmişini araştırmaya başladı.

Fenerbahçe - Feyenoord maç hakemi belli oldu. UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre karşılaşmayı Glenn Nyberg yönetecek. Peki, Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? 

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek! - 1. Resim

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasını İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek.

UEFA’nın resmi atamasına göre Nyberg’e mücadelede yardımcı hakem olarak Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist eşlik edecek. 

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek! - 2. Resim

GLENN NYBERG NERELİ?

Glenn Nyberg 12 Ekim 1988 tarihinde İsveç’in Sundsvall kentinde dünyaya geldi. İsveç Futbol Federasyonu’na bağlı olarak görev yapan Nyberg, uzun süredir ülkesinin en üst ligi Allsvenskan’da görev almakta ve FIFA kokartı ile uluslararası müsabakalarda da hakemlik yapmaktadır.

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek! - 3. Resim

GLENN NYBERG HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Glenn Nyberg bugüne dek UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Uluslar Ligi, Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve FIFA U20 Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlarda görev aldı.

2023 yılında Arjantin’de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası finalini yöneten Nyberg, aynı zamanda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ve Paris Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı.

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek! - 4. Resim

2024’te Arsenal - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında düdük çalan Nyberg, verdiği penaltı kararları nedeniyle de eleştirilmişti. Glenn Nyberg 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da görevlendirilen hakemler arasında.

Glenn Nyberg yönettiği 2022-2023 sezonundaki Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı 1-1 bitmişti.

Glenn Nyberg nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetecek! - 5. Resim

GLENN NYBERG KİMDİR?

1988 doğumlu Glenn Nyberg profesyonel hakemlik kariyerine 2008 yılında İsveç’te başladı. 2013 yılından itibaren İsveç 1. Ligi olan Allsvenskan’da görev almaya başlayan Nyberg, 2016’da FIFA kokartı aldı.

Kariyeri boyunca 400’den fazla maçta görev alan Nyberg, UEFA organizasyonlarında onlarca karşılaşmayı yönetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Narin Güran'ın mezarında skandal! "Saldırdılar" diyerek duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Robin Van Persie kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman oynadı? Gol sayısı ve istatistikleri! - HaberlerRobin Van Persie kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman oynadı? Gol sayısı ve istatistikleri!Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?İzmir su kesintisi 6 Ağustos: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - Haberlerİzmir su kesintisi 6 Ağustos: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün! - Haberlere-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün!DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih süreci adayların gündeminde! - HaberlerDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih süreci adayların gündeminde!Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerFenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...