Robin Van Persie kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman oynadı? Gol sayısı ve istatistikleri!

Rotterdam’da sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Feyenoord Teknik DirektörüRobin van Persie, futbola olan tutkusunu seçerek “Uçan Hollandalı” lakabıyla dünya çapında bir efsane haline geldi. Feyenoord, Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde parlayan kariyerini, 2024’ten itibaren teknik direktör olarak sürdürüyor.

Peki, Robin Van Persie kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman oynadı? İşte, gol sayısı ve istatistikleri...

FEYENOORD TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBİN VAN PERSİE KİM?

Robin van Persie, 6 Ağustos 1983’te Rotterdam’da doğdu. Annesi Jose Ras ressam ve mücevher tasarımcısı, babası Bob ise heykeltıraş olan Van Persie, ailesinin sanata yönlendirme çabalarına rağmen futbola olan tutkusunu seçti.

Excelsior’un genç takımında başlayan yolculuğu, 2001’de Feyenoord’a transferiyle hız kazandı. 2001-02 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takımın parçası olan Van Persie, aynı yıl Hollanda’da Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülünü aldı.

Arsenal ve Manchester United’da geçen parlak kariyerinin ardından 2015 yılında Fenerbahçe'ye geldi. 2018’de futbola veda etmeden önce Feyenoord’a dönerek kaptanlık yaptı ve 2017-18 KNVB Kupası’nı kazandı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Van Persie, 2020’de Feyenoord’da forvet antrenörü olarak göreve başladı.

2021-2024 yılları arasında Feyenoord altyapısında teknik direktörlük yaptı. 1 Temmuz 2024’te Eredivisie ekiplerinden Heerenveen’in teknik direktörlüğüne getirildi.

2025 yılında ise Feyenoord Teknik Direktörü olarak takımın başına geçti.

ROBİN VAN PERSİE FENERBAHÇE’YE KAÇ YAŞINDA GELDİ, NE ZAMAN OYNADI?

Robin van Persie, 2015 yazında, 31 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer oldu.

İlk maçına 28 Temmuz 2015’te Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında çıkan Van Persie, 68. dakikada oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Süper Lig’deki ilk maçına ise 14 Ağustos 2015’te Eskişehirspor karşısında çıktı.

Fenerbahçe’de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında forma giyen Van Persie, sık sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak ilk 11’de yer alamadı. 2017-18 sezonunda devre arasında Fenerbahçe’den ayrılarak Feyenoord’a döndü.

ROBİN VAN PERSİE FENERBAHÇE’DE KAÇ GOL ATTI?

Robin van Persie, Fenerbahçe’de geçirdiği iki buçuk sezonda toplam 48 maçta 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

2015-16 sezonunda Süper Lig’de 31 maçta 1830 dakika süre alarak 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Türkiye Kupası’nda 5 maçta 5 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 9 maçta gol atamadı.

30 Kasım 2016’daki Galatasaray derbisinde 45. ve 78. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe’nin 2-0 galip gelmesini sağladı.