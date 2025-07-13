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Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcu için taraftarlara açık özel bir imza töreni düzenleyecek. Törenin adresi ise Beşiktaş’ın mabedi Tüpraş Stadyumu olacak. Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak, Orkun Kökçü imza töreni paralı mı, Passolig gerekli mi merak ediliyor.

Orkun Kökçü imza töreni için hazırlıklar tamamlandı! Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna kattığı Orkun Kökçü’yü taraftarıyla buluşturmak için imza töreni düzenleyecek. Peki, Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak, Orkun Kökçü imza töreni paralı mı, Passolig gerekli mi?

Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü için düzenlenecek imza töreni, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45’te gerçekleştirilecek. Tarihi ana tanıklık olmak isteyen binlerce taraftar akşam stadyumda bekleniyor olacak.

Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu - 2. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ NEREDE?

Orkun Kökçü imza töreni Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.

Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu - 3. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ PARALI MI?

Orkun Kökçü imza töreniücretsiz olarak düzenlenecek. İmza töreni için yalnızca Beşiktaş Passolig kartına sahip taraftarlar stadyuma giriş yapabilecek.

Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu - 4. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Orkun Kökçü imza töreninekatılmak isteyen taraftarların Beşiktaş logolu Passolig kartına sahip olması gerekiyor. Ücretsiz biletler, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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