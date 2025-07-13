Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2025 11:58 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 11:58 - Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcu için taraftarlara açık özel bir imza töreni düzenleyecek. Törenin adresi ise Beşiktaş’ın mabedi Tüpraş Stadyumu olacak. Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak, Orkun Kökçü imza töreni paralı mı, Passolig gerekli mi merak ediliyor.

Orkun Kökçü imza töreni için hazırlıklar tamamlandı! Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna kattığı Orkun Kökçü’yü taraftarıyla buluşturmak için imza töreni düzenleyecek. Peki, Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak, Orkun Kökçü imza töreni paralı mı, Passolig gerekli mi? ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN? Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü için düzenlenecek imza töreni, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45’te gerçekleştirilecek. Tarihi ana tanıklık olmak isteyen binlerce taraftar akşam stadyumda bekleniyor olacak. İlgili Haber Orkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne? Tarih belli oldu ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ NEREDE? Orkun Kökçü imza töreni Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ PARALI MI? Orkun Kökçü imza töreniücretsiz olarak düzenlenecek. İmza töreni için yalnızca Beşiktaş Passolig kartına sahip taraftarlar stadyuma giriş yapabilecek. İlgili Haber Orkun Kökçü, çocukluk hayali Beşiktaş'ta! İstanbul'a geldi, gözyaşları sel oldu ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ? Orkun Kökçü imza töreninekatılmak isteyen taraftarların Beşiktaş logolu Passolig kartına sahip olması gerekiyor. Ücretsiz biletler, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. İlgili Haber Huzurlarınızda Orkun Kökçü! Taraftarın karşısında törenle imza atacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan