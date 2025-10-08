Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eda'nın kaçışları ailesini yıprattı: Kızımı kim tutuyorsa bıraksın

Eda'nın kaçışları ailesini yıprattı: Kızımı kim tutuyorsa bıraksın

Adana’da geçtiğimiz Temmuz ayında evden kaçtıktan 12 gün sonra Malatya’da bulunarak Sevgi Evleri’ne yerleştirilen 16 yaşındaki Eda, bu kez kaldığı kurumdan kayboldu. Kaçışının ardından annesine “Ben kaçtım” şeklinde mesaj atan genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe duyan anne, “Kızımı kim tutuyorsa veya kiminle kızım kaçıyorsa bıraksın” diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesinde aile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eda K., geçtiğimiz aylarda 5 kez evden kaçıp birkaç gün sonra yeniden döndü. Eda, geçtiğimiz temmuz ayında ise evden kaçıp 12 gün boyunca ortadan kayboldu. İhlas Haber Ajansı'nın '16 yaşındaki Eda'dan 12 gündür haber yok' başlıklı haberinin ardından Malatya'da bulunan Eda, Adana Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

SEVGİ EVLERİ'NDEN DE KAÇTI

Temmuz ayından bu yana Sevgi Evleri'nde (Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde) kalan Eda, geçtiğimiz 26 Eylül'de oradan da kaçtı. Annesi Fındık'a (55) sosyal medyadan 'ben kaçtım' mesajı atan çocuktan 13 gündür haber alınamıyor.

DURUMU AİLEYE BİLDİRİLDİ

Öte yandan, ailenin evine de Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden gönderilen evrakta, "Kuruluşumuzda korunma ve bakım altında kalan kızınız Eda, 26.09.2025 tarihinde bakım hizmetini reddederek kuruluştan izinsiz ayrılmış olup durumu Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine bildirilmiştir. Kızınız Eda'nın adresinize intikal etmesi veya kendisinden haber almanız halinde kolluk kuvvetlerine ve kuruluşumuz Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bilgi veriniz" denildi.

ANNESİ FERYAT ETTİ 

Kızının hayatından endişe eden Fındık K., "Kızımın hiçbir problemi yok, ailemizde bir şiddet yok ancak sürekli evden kaçıyor. 26 Eylül'de kaldığı Sevgi Evleri'nden kaçtı. Kaçmadan 2 gün önce eve gelmişti kıyafet alıp gitmişti. Kızımın hayatından endişe ediyorum. En son Malatya'da bulundu ama kiminle gitti, nasıl gitti hiç bilmiyoruz. Hiçbir şey anlatmıyor. Ailemiz perişan oldu, 2 kardeşi daha var. Bir kardeşinin saçları döküldü bu stresten" ifadelerini kullandı.

"KIZIMI KİMİNLE KAÇIYORSA BIRAKSIN”

Kızının Sevgi Evleri'ne yeniden dönmesini isteyen anne, "Kızım, bu görüntüleri izliyorsan lütfen geri dön. Kızımı kim tutuyorsa veya kiminle kızım kaçıyorsa bıraksın. Eşim, bugüne kadar bana hiç vurmadı, kızıma hiç vurmadı. Evimizde hiç şiddet olmadı, neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Bana Instagram'dan mesaj attı, 1-2 gün konuştuk ancak sonrasında hiç ulaşamıyorum" diye konuştu.

