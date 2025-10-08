"Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır" diyen ünlü ressam Bob Ross'un tabloları açık artırmaya çıkıyor!

Ünlü ressam ve ve televizyon sunucusu Bob Ross’un, 1980’ler ve 90’larda yayınlanan “The Joy of Painting” adlı televizyon programında yaptığı 30 eser, Kasım ayından itibaren Bonhams müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak. Bob Ross Inc., açık artırmanın “Bob’un mirasının, yıllar boyunca Amerikan evlerine hayal gücü ve neşe getiren televizyon yayıncılığını desteklemeye devam etmesini sağladığını” açıkladı.

TRUMP, KAMU YAYIN FONLARINI KESMİŞTİ

Yumuşak ses tonuyla tanınan Ross, yanlış fırça darbelerini “mutlu kazalar” olarak nitelendirirdi. Ünlü ressam 1995’te 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Ross’un programı, Covid-19 pandemisi döneminde yeniden büyük ilgi görmüştü. The Guardian'da yer alan habere göre, karar, ABD Kongresi’nin eski Başkan Donald Trump’ın talebiyle kamu yayın fonlarını kesmesinin ardından geldi. Bu kesinti, ülke genelinde yaklaşık 330 PBS ve NPR istasyonunu yeni kaynak arayışına sürüklemişti.

GELİR, YEREL KAMU TELEVİZYONLARINA AKTARILACAK

Bob Ross Inc., tabloların American Public Television’a bağışlandığını ve satıştan elde edilecek tüm gelirin yerel kamu televizyonlarına aktarılacağını bildirdi. Bu fon, America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi popüler programlara destek sağlayacak.

Ağustos ayında yapılan bir açık artırmada Ross’un iki tablosu beklenenin iki-üç katı fiyata satılmıştı. Lake Below Snow-Capped Peaks and Cloudy Sky adlı eser 114.800 dolara, Lake Below Snow-Covered Mountains and Clear Sky adlı tablo ise 95.750 dolara alıcı bulmuştu.

"BOB, TABLOLARIN FİYATINI DUYSA UTANGAÇ BİR GÜLÜMSEME TAKINIRDI"

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, satışların ardından “Bob’un tablolarının artık altı haneli rakamlara satıldığını duysa utangaç bir gülümseme takınırdı” dedi. “Onun ilgisini asıl çeken, resimlerin kendisi değil; boyama süreci ve insanlarla bunu paylaşmaktı.”

Amaç, Ross'un şovundan uyarlanan The Best of Joy of Painting, America's Test Kitchen, Julia Child's French Chef Classics ve This Old House gibi popüler programları yayınlamalarına imkan tanıyan lisans ücretleriyle ihtiyaç sahibi istasyonlara yardımcı olmak.

Donald Trump'ın isteği üzerine Kongre, kamu yayıncılığına ayrılan 1,1 milyar doları kaldırdı ve yaklaşık 330 PBS ve 246 NPR istasyonunu alternatif finansman kaynakları bulmaya zorladı. Birçoğu acil fon kampanyaları başlattı. Bazıları personel çıkarmak ve program kesintileri yapmak zorunda kaldı.

PANDEMİDE TEKRAR İLGİ GÖRDÜ

Sevilen Ross, 11 yıl boyunca The Joy of Painting ile prodüksiyonda çalıştıktan sonra, 1995 yılında kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Nasıl yapılır programı ABD ve dünya genelindeki radyo istasyonlarında gösterildi. Sakin tavrı ve cesaret verici sözleriyle tanınan eski hava kuvvetleri eğitim çavuşu, Covid-19 pandemisinin getirdiği karantinalar sırasında yeniden popülerlik kazandı.

ONUN İÇİN HATALAR SADECE 'MUTLU KAZALAR' DEMEKTİ

Ross, yayında çalışırken sık sık mutlu küçük bulutlar ve ağaçlar çizdiğinden ve hata yapmaktan değil, sadece "mutlu kazalar" yapmaktan bahsediyordu.

Müzayedeye çıkarılacak 30 tablo, Ross'un kariyerini kapsıyor ve kendine özgü estetiği olan sakin dağ manzaralarını ve göl manzaralarını tasvir eden manzaraları içeriyor. 30 tablonun çoğunu yayında, her biri 30 dakikadan kısa bir sürede, yani tek bir bölüm süresinde oluşturdu.

TOPLAM DEĞER, 850.000 - 1,4 MİLYON DOLAR ARASINDA

Bonhams, Ross'un 1990'ların başlarından kalma iki dağ ve göl manzarası tablosunu Ağustos ayında 114.800 dolar ve 95.750 dolara sattı. Bonhams, yakında satılacak 30 tablonun müzayedelerinin toplam değerinin 850.000 ila 1,4 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi.