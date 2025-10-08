Boşananlar ilk sırada, bekârlar ikinci... En az şiddet gören evli kadınlar!

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2024 yılı “Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması” ilk defa yayımlandı.

Buna göre, hayatının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 18,3’ü ekonomik, yüzde 12,8’i ise fiziksel şiddete uğradı.

Boşanan kadınların yüzde 62,1’i psikolojik, yüzde 42,5’i ekonomik, yüzde 41,5’i fiziksel şiddet gördü. Evli kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 19,9 ve yüzde 11,6 olarak belirlendi. Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7’si psikolojik, yüzde 14,2’si dijital, yüzde 13,4’ü ısrarlı takibe maruz kaldı.

Fiziksel şiddetin en yoğun görüldüğü bölge yüzde 25,9 ile Kuzeydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise yüzde 8,8 ile Orta Anadolu oldu.

Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek oranda şiddete 15-24 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı. Psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile en çok 15-24 yaş grubunda, yüzde 9,4 ile en az 45-59 yaş grubunda görüldü. Dijital şiddet de en çok yüzde 7,3 oranıyla 15-24 yaş grubundaki kadınlarda tespit edildi.

Medeni duruma göre son 12 ayda fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 5,2 ile boşananlar, yüzde 3,1 ile hiç evlenmeyenler, yüzde 2,1 ile evliler olarak sıralandı.

Israrlı takibe maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 7,3 ile boşananlar, yüzde 5,7 ile hiç evlenmeyenler ve yüzde 1,8 ile evliler şeklinde belirlendi.

Ayrıca, kadınların yüzde 47,7’si eşi veya birlikte olduğu kişinin kendisine uyguladığı en son şiddet davranışını kimseye anlatmadı.