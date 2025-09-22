Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler!

Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Kadına Şiddet, Saldırı, Bebek, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bebeğiyle yürüyen anne, 3 saldırganın hedefi oldu. Tartıştığı kadınlar tarafından darbedilen kadın, bir yandan kendini bir yandan kucağındaki bebeği korumaya çalıştı. Dur durak bilmeden genç anneyi yumruklayan saldırgan kadınların halleri kameralara yansıdı.

Bursa’da bebeğiyle sokakta yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Tekme tokat saldıran kadınlar, anne ve bebeğine korku dolu anlar yaşattı. 

Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler! - 1. Resim

BEBEĞİNİ KORUMAK İÇİN YERE BIRAKTI 

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana gelen olayda kucağında çocuğuyla yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu. 3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darbetti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler! - 2. Resim

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ 

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

