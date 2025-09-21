Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih'te yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu!

Fatih'te yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu!

Fatih'te yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu!
Fatih'te günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu Züleyha E, boğazı kesilmiş halde evinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler Züleyha E'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Fatih'te Özbekistan uyruklu kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi. Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Fatih'te yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu! - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ 

Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih'te yabancı uyruklu kadın boğazı kesilmiş halde bulundu! - 2. Resim

"KAVGA GÜRÜLTÜ DUYMADIK"

Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

