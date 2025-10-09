Trafikte yeni dönem! Yol tabelaları daha anlaşılır ve sade olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte daha sade ve anlaşılır bir işaretleme sistemi için yeni bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve bakanlıklar arası protokol kapsamında, 81 ilde trafik levhalarının sadeleştirilmesi için komisyonlar kurulacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürüttüklerini bildirdi.
LEVHALAR SADELEŞİYOR
Trafikte düzenin ve güvenliğin sağlanması için 16 Ağustos 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlatan Yerlikaya, bu genelgeyle kara yollarındaki hız sınırlarından ana yol levhalarına, yaya geçitlerinden meskûn mahal levhalarına kadar bütün işaretlemelerin yeniden gözden geçirildiğini aktardı.
Yerlikaya, 6 Ekim’de İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandığını hatırlatarak şunları kaydetti:
Protokol kapsamında artık her ilimizde, valilerimizin başkanlığında Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacak. Trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz.