Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

88 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

88 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl? - 1. Resim

HİKMET ÇETİN YOĞUN BAKIMDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eğitim uçağı binaya çarpmıştı! 2 pilotun öldüğü kazada 'metal perde' detayı - Gündem2 pilotun öldüğü kazada 'metal perde' detayıKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar! - Gündem"3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!"Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı - GündemBolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandıFabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu - GündemFabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik olduÖzgürlük Filosu'nda 3 milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldi - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı geldiKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi! - GündemKırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...