CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

88 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.