Sosyal medyada son günlerde yayılan dikkat çekici bir iddia, dijital platformlardaki telif haklarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Birçok kullanıcı, YouTube’a yükledikleri videolarda arka planda duyulan ezan sesi nedeniyle telif uyarısı aldıklarını ve telif hakkı sahibinin “Allah” ismini taşıyan bir hesap olarak göründüğünü öne sürdü. Kullanıcı paylaşımlarına göre, platformun gönderdiği bildirimlerde “Allah size telif attı” ifadeleri yer alıyor.

İddialara göre söz konusu durum, YouTube’un Content ID adı verilen otomatik içerik tanıma sisteminden kaynaklanıyor. Videolara istem dışı şekilde yansıyan ezan sesi, sistem tarafından telifli bir ses kaydı olarak sınıflandırılabiliyor. Bu eşleşme gerçekleştiğinde videoya otomatik olarak telif uyarısı gönderiliyor ve hak sahibi olarak da sisteme bu isimle kayıtlı hesap görünüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, telif hakkı sahibinin adının “Allah” olarak görünmesinin hem uygunsuz hem de kafa karıştırıcı olduğuna vurgu yaptı.

RÜZGAR VE YAĞMUR SESİNDEN DE TELİF Mİ İSTENECEK?

Söz konusu iddialar, dijital platformlardaki telif algoritmalarının güvenilirliği ve sınırlarıyla ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, ezanın toplum hayatında doğal ve kamusal bir ses olduğunu vurgulayarak, bunun telifli bir içerik gibi değerlendirilmesinin mantıksız olduğunu dile getiriyor. Bu durumun, rüzgar sesi, yağmur sesi ya da sokak gürültüsü gibi tamamen doğal çevresel seslerin bile gelecekte telif konusu yapılabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtiliyor.

BENZER TARTIŞMALAR DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ezan sesinin dijital platformlarda telif konusu olması ilk kez gündeme gelmiyor. Geçmiş yıllarda “Blok 3” adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın’ın “Kusura Bakma” adlı parçasının ezan sesiyle başlaması da sosyal medyada tartışmaya neden olmuş, ezanın dijital müzik içeriklerinde kullanımının etik ve hukuki boyutları sorgulanmıştı.

