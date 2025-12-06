Heyecanla beklenen Inter-Como maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merak ediliyor. İtalya Serie A’da bu hafta Milano’da oynanacak Inter-Como mücadelesi için geri sayım başladı. Lige bu sezon yeniden yükselen Como’nun başarılı performansı ile son haftalarda toparlanan Inter’in buluşması ekranlara gelecek.

Inter-Como maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı sorularının cevapları netlik kazanmaya başladı. Inter ligdeki inişli çıkışlı sonuçların ardından tekrar ritim bulmayı başararak 27 puanla 3. basamakta yer alıyor. Como ise Serie A’ya dönüş sezonunda etkileyici bir çıkışla ilk 13 haftada topladığı 24 puanla üst sıralara tutunuyor.

Inter-Como maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Gözler ilk 11de!

INTER - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 14. haftasında oynanacak Inter-Como karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte yakından takip ediliyor. Inter-Como maçı bu akşam S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli şekilde izlenebilecek.

INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Como maçı 6 Aralık Cumartesi akşamı Milano’da, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma bu akşam 20.00'de başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Bu akşamki Inter-Como maçında Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor. Süre alması beklenen Milli futbolcumuzun performansı ise büyük bir heyecanla takip edilecek.

INTER - COMO MUHTEMEL İLK 11

Inter: Y. Sommer, M. Akanji, F. Acerbi, A. Bastoni, C. Augusto, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, H. Mkhitaryan, F. Dimarco, L. Martínez, M. Thuram

Como: J. Butez, I. Smolčić, J. Ramón, D. Carlos, A. Moreno, M. Perrone, M. Caqueret, J. Addai, N. Paz, J. Rodriguez, A. Douvikas

