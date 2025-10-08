Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda yeni gelişme: Bir şüpheli daha yakalandı!

MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda yeni gelişme: Bir şüpheli daha yakalandı!

Güncelleme:
MİT’in “Metron Faaliyeti” kapsamında düzenlediği operasyonda, İsrail gizli servisi Mossad’a çalışan Avukat Tuğrulhan Dip’i sakladığı belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı. Çelik hakkında “suçluyu kayırmak” suçundan işlem başlatılırken, daha önce de benzer bir dosyadan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail gizli servisi Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT geçen hafta düzenlediği "Metron Faaliyeti" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin de sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı.

Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca, Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

