Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İZSU su kesintisi: İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...
Su Kesintisi, İzmir, Foça, Bornova, Kiraz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de bugün de su kesintisi devam ediyor. İZSU tarafından yapılan paylaşımda İzmir'in bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda su kesintisi yaşanacaktır. Bölge genelinde vatandaşlar belli bir süre susuz kalacaktır. Suların kesileceği ilçeler arasında Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme ve Menderes'te yer alıyor.

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. İZSU, su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklara ait listeyi tek tek duyurdu.

Bugün de uzun süreli bir su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir’de su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar....

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme... - 1. Resim

BORNOVA SU KESİNTİSİ

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme... - 2. Resim

ÇEŞME SU KESİNTİSİ

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme... - 3. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

7 Eylül 2025 Pazar günü İzmir'in Bornova, Foça, Kiraz, Çeşme, Menderes, Ödemiş ve Tire ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

Sular Bornova'da 11:15'te, Foça'da 12:00'da, Kiraz'da 13:00'da, Menderes'de 17:00 ve 16:01'de, Ödemiş'te 17:00'da Tire'de ise 10:00'da gelecektir.

7 EYLÜL İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme... - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli olduTıp dünyasında devrim! Kanser aşısı ücretsiz dağıtılacak: Rusya harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? - HaberlerEdiz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?ASKİ su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Beypazarı.. - HaberlerASKİ su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Beypazarı..Gülçin Ergül'ün yeğeni neden öldü? - HaberlerGülçin Ergül'ün yeğeni neden öldü?Polonya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adamın rakibi merak ediliyor - HaberlerPolonya - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adamın rakibi merak ediliyorKPSS'den en erken saat kaçta çıkılır? - HaberlerKPSS'den en erken saat kaçta çıkılır?İlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki suçlama - Haberlerİlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki suçlama
Sonraki Haber Yükleniyor...