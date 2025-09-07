İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...

İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. İZSU, su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklara ait listeyi tek tek duyurdu.

Bugün de uzun süreli bir su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir’de su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar....

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

7 Eylül 2025 Pazar günü İzmir'in Bornova, Foça, Kiraz, Çeşme, Menderes, Ödemiş ve Tire ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

Sular Bornova'da 11:15'te, Foça'da 12:00'da, Kiraz'da 13:00'da, Menderes'de 17:00 ve 16:01'de, Ödemiş'te 17:00'da Tire'de ise 10:00'da gelecektir.