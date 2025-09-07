İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...
İzmir'de bugün de su kesintisi devam ediyor. İZSU tarafından yapılan paylaşımda İzmir'in bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda su kesintisi yaşanacaktır. Bölge genelinde vatandaşlar belli bir süre susuz kalacaktır. Suların kesileceği ilçeler arasında Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme ve Menderes'te yer alıyor.
İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır. İZSU, su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklara ait listeyi tek tek duyurdu.
Bugün de uzun süreli bir su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir’de su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar....
BORNOVA SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|Bornova
|Doğanlar
|07.09.2025 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1551 Sokak içinde meydana gelen içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli su kesintisi uygulanacak olup; bu kesintiden doğanlar mahallesinin bir kısmı etkilenecektir
ÇEŞME SU KESİNTİSİ
|Çeşme
|Musalla
|07.09.2025 saat 10:54 ile 13:54 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle 1089 sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
7 Eylül 2025 Pazar günü İzmir'in Bornova, Foça, Kiraz, Çeşme, Menderes, Ödemiş ve Tire ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.
Sular Bornova'da 11:15'te, Foça'da 12:00'da, Kiraz'da 13:00'da, Menderes'de 17:00 ve 16:01'de, Ödemiş'te 17:00'da Tire'de ise 10:00'da gelecektir.
7 EYLÜL İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI
|FOÇA
|CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|07.09.2025 saat 10:01 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle, petre koyu mevki tamamı etkilenir.
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|07.09.2025 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Kiraz ilçesi cumhuriyet mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
|MENDERES
|AKÇAKÖY, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GAZİPAŞA, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA
|07.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir...arıza giderilmesiyle beraber sağlıklı bir şekilde su verilmeye başlanacaktır... anlayışınız için teşekkür ederiz....
|MENDERES
|OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
|07.09.2025 saat 08:08 ile 16:01 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir...arıza giderilmesiyle beraber sağlıklı bir şekilde su verilmeye başlanacaktır... anlayışınız için teşekkür ederiz....
|ÖDEMİŞ
|KARAKOVA, SEYREKLİ
|07.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ bakım onarım çalışması nedeniyle seyrekli ve karakova mahallesinde su kesintisi yaşanılabilir.
|TİRE
|ÇİNİYERİ
|07.09.2025 saat 10:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|,
