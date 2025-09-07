ASKİ su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Beypazarı..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Beypazarı'nda su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su verilmeyecektir. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

BEYPAZARI'NDA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Caddesi'nde gerçekleşen arıza sebebiyle 08:00 ilâ 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır

Arıza Tarihi: 7.09.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Caddesi'nde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi tekrardan yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Tabaklar Caddesi ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmı

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Şu an için yalnızca Ankara'nın Beypazarı ilçesinde su kesintisi yaşanmaktadır. 7 Eylül 2025 Pazar günü sabah saatlerinde kesilen sular 12:00'da yeniden verilecektir.

Ankara su kesintisine dair detaylı bilgi almak için ASKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.