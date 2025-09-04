Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sincan, Polatlı, Pursaklar...

"Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyurdu.

Su kesintisi Sincan ilçesinde bugün sabah saatleride başlayıp belli saat aralığında etkili olacak. İşte ASKİ 4 Eylül Ankara su kesintisi listesi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

4 Eylül Perşembe günü Yenimahalle, Sincan, Polatlı, Çubuk, Etimesgut, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintiye dair detaylar Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması kapsamında planlı su kesinti yapılacaktır. 12:00'da suların gelmesi planlanmıştır.

Arıza Tarihi: 3.09.2025 23:00:00

Tamir Tarihi: 4.09.2025 12:00:00

Detay: Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi ve yenicimşit mahallesi tamamı.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Bugün Polatlı'nın ilçe genelinde su kesintisi yaşanıyor. İvedik Arıtma Tesisi’nde depo seviyelerinin düşmesi ve barajlardaki düşük su seviyeleri nedeniyle sular kesilmiştir.

Polatlı'da suların bugün 10:00'da gelmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yaşanan kuraklık nedeniyle Yüzükbaşı Su Arıtma Tesisi bölgesinde yeni su temini çalışmalarımız devam etmektedir

Arıza Tarihi: 4.09.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 4.09.2025 10:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemize su temini sağlayan İvedik Arıtma Tesisi’nde depo seviyelerinin düşmesi ve barajlardaki düşük su seviyeleri nedeniyle yeterli miktarda su alınamamaktadır. Ayrıca Kesikköprü Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza da süreci olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle depolara gelen suyun yetersiz kalmasından dolayı 03.09.2025 Çarşamba günü saat 24:00’a kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecektir. Tüm abonelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 04.09.2025 günü 00:00–10:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacak, bu süre zarfında ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca, yaşanan kuraklık nedeniyle Yüzükbaşı Su Arıtma Tesisi bölgesinde yeni su temini çalışmalarımız devam etmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Polatlı ilçe geneli

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle sular kesilmiştir. 10:00'da arızanın giderilerek suların gelmesi bekleniyor.

Arıza Tarihi: 4.09.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 4.09.2025 10:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.(Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Yunus emre mahallesi bir kısmı