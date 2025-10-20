Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Leroy Sane ve Mauro Icardi'yle ilgili vereceği karar merak konusu olan tecrübeli çalıştırıcının tercihlerini yaptığı öne sürüldü.

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihi merak konusuydu.

Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin Bodo/Glimt maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk söz konusu bölgelerde tercihlerini yaptı.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye - 1. Resim

LEROY SANE İLK 11'DE

Okan Buruk, Başakşehir maçının yıldızı Leroy Sane'yi Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de sahaya sürecek. Yunus Akgün ise yine yedek soyunacak.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye - 2. Resim

MAURO ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Öte yandan Okan Buruk, Başakşehir maçında etkisiz kalan Mauro Icardi'ye kesik atacak. Buruk, Icardi'nin yerine Victor Osimhen'i Bodo/Glimt maçında ilk 11'e çekecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edeceği müsabaka 22 Ekim Çarşamba günü 19:45'te başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar - SporMaç sonu Arda Güler'i şoke eden istek!ChatGPT, mağlubiyeti yorumcu Sergen'in ağzından eleştirdi! Yapay zekadan olay Beşiktaş sözleri - SporYapay zekadan olay Beşiktaş sözleriŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı - SporŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanıBu kadar umarsız oyuncularla nereye kadar? | Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi - SporBu kadar umarsız oyuncularla nereye kadar?Ümit Karan'dan dikkat çeken İsmail Yüksek açıklaması: Eğer adı İsmailov olsaydı... - SporDikkat çeken sözler: Adı İsmailov olsaydı...Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çekti: Umutlar yerini karamsarlığa bıraktı - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...