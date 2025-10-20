Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihi merak konusuydu.

Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin Bodo/Glimt maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk söz konusu bölgelerde tercihlerini yaptı.

LEROY SANE İLK 11'DE

Okan Buruk, Başakşehir maçının yıldızı Leroy Sane'yi Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de sahaya sürecek. Yunus Akgün ise yine yedek soyunacak.

MAURO ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Öte yandan Okan Buruk, Başakşehir maçında etkisiz kalan Mauro Icardi'ye kesik atacak. Buruk, Icardi'nin yerine Victor Osimhen'i Bodo/Glimt maçında ilk 11'e çekecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edeceği müsabaka 22 Ekim Çarşamba günü 19:45'te başlayacak.