Ümit Karan'dan dikkat çeken İsmail Yüksek açıklaması: Eğer adı İsmailov olsaydı...

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçı Ekol TV'de değerlendirdi.

"İSMAİL YÜKSEK MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN EN İYİ OYUNCU"

Milli futbolcu İsmail Yüksek'ten övgüyle bahseden Ümit Karan, "İsmail Yüksek milli takımdan dönen en iyi oyuncu oldu. Müthiş yaramış ara" diye konuştu.

"BUGÜN SAHADA OLMASA ÇOK FARKLI BİR MAÇ KONUŞABİLİRDİK"

İsmail Yüksek'in tam anlamıyla savaşçı bir futbolcu olduğunu belirten Karan, "Kerem de ilk yarıda kötü değildi ama İsmail hakikaten büyük bir gladyatör gibi oynadı. Savaşa gideceksen bir gün sadece bir oyuncu alırsın o da İsmail Yüksek. Diğerlerine 'Kalın' dersin. Bugün sahada olmasa çok farklı bir maç konuşabilirdik" ifadelerini kullandı.

“ADI İSMAİLOV OLSAYDI DEĞERİ 50-60 MİLYON EURO OLURDU”

Son olarak 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in piyasa değerine ilişkin sıra dışı bir yorumda bulunan Ümit Karan, "Çocuğu tebrik ediyorum. Adı İsmailov olsaydı bugün 50-60 milyon euro değerinde olurdu" diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNCEL DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro olarak gösteriliyor.