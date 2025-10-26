Dijital ikiziniz ile para kazanabileceksiniz

ÖMER TEMÜR - Bu ikizlerin her kullanımı Excury Studios tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri sağlıyor. Böylece bireyler gelir elde etme fırsatı yakalarken, markalar da güvenli ve denetlenebilir içerikler üretebiliyor.

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez yapay zekâ üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek “Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zekâ üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zekâ alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak” dedi.