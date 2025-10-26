Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dijital ikiziniz ile para kazanabileceksiniz

Dijital ikiziniz ile para kazanabileceksiniz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dijital ikiziniz ile para kazanabileceksiniz
Yapay Zeka, Lisans, Telif Hakkı, Türkiye, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yapay zekâ girişimi Excury Studios kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı “dijital ikizler” oluşturmalarına imkân sağlıyor.

ÖMER TEMÜR - Bu ikizlerin her kullanımı Excury Studios tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri sağlıyor. Böylece bireyler gelir elde etme fırsatı yakalarken, markalar da güvenli ve denetlenebilir içerikler üretebiliyor.

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez yapay zekâ üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek “Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zekâ üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zekâ alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motorlu ayakkabıTrabzonspor evinde Eyüpspor'u yendi, üst üste dördüncü maçını kazandı! Şiddetli fırtına 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motorlu ayakkabı - TeknolojiMotorlu ayakkabıDijital feodalizme karşı Bulut Vatan - TeknolojiDijital feodalizme karşı Bulut VatanBalistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı - TeknolojiBalistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastıApple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı! Bu uygulamada kişisel bilgileriniz risk altında! - TeknolojiApple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı!PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk - TeknolojiIDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk!Apple'da 20. yıl için özel hazırlık! iPhone 19'u pas geçip iPhone 20'yi çıkaracak - TeknolojiApple'da 20. yıla özel hazırlık! Sürpriz model yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...