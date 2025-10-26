Motorlu ayakkabı

ÖMER TEMÜR - 400’den fazla sporcu üzerinden test edilen Project Amplfy, ayakkabının içine entegre edilen hafif motor, tahrik kayışı ve şarj edilebilir manşet plâk gibi bileşenlerden destek alıyor.

Project Amplfy, koşu ve yürüyüş sırasında baldır ve ayak bileği kaslarının doğal hareketini destekliyor, böylece daha hızlı ve daha kolay adım atılmasını sağlıyor. Kullanıcılar ister robotik destek moduyla ister yalnızca klasik ayakkabı olarak kullanabiliyor.