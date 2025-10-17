Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı millî güvenlik sorunudur!

Geçen sene aralık ayında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, TBMM Çocuk Hakları Komisyonuna yaptığı sunumda şöyle dedi:

Kumar bağımlılığı konusunda en çok başvuru aldıkları illerin sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu belirten Dinç,diye konuştu.

Kumar bağımlılığı korkunç boyutlarda. Eldeki telefonlarla herkes kumar oynayabiliyor. Özellikle sanal olanlar gençleri etkiliyor. Kumar oynayanlar önce kazanıyor gibi oluyor. Çünkü oynayanlar bonus adı altında para veriyor. Bunun cazibesine kapılanlar hemen oltaya geliyor. Sonra elde ne var ne yok kaybediyorlar. İntihar edenler, depresyona girenler, hayatı mahvolanlar, ne ararsanız var. O yüzden asla kumara başlamayın. Çocuklara çok dikkat etmek lazım. Çünkü kumar bağımlılığının benzeri yok. Kumar oynayan birinin gözü hiçbir şey görmüyor...

Bir diğeri de uyuşturucu bağımlılığı. Türkiye’de maalesef uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Hem de çok fazla. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her hafta uyuşturucu operasyonları yapıyor. Ancak sadece emniyet tedbirleriyle olmaz. Ailelerin de çocuklarına çok dikkat etmesi lazım. Uyuşturucu da şekillendi. Buna da alışan bir daha bırakamıyor. Sonunda ya sağlıktan ediyor ya da paradan...

Geçen aylarda medyaya yansımıştı. Çocukken arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanışan C.Y, yaklaşık 30 yıl madde kullandı. Madde kullanımının tek başına bırakılamayacağını, bu konuda mutlaka destek alınması gerektiğini dile getiriyor ve şunları ekliyor:

C.Y, uzun yıllar madde bağımlılığı nedeniyle hayatında birçok olumsuzluk yaşadığını, eşinden ayrılma noktasına geldiğini, tedavi ve terapilerle birlikte arkadaş çevresini değiştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

Kötü alışkanlıklara bir kez alışıldı mı, bırakması çok zor. O yüzden hiç başlamamak en iyisi. Aileler, okullar mutlaka çocukları sıkı kontrol etmeli. Yukarıda dediğim gibi tek başına asayişle olacak şey değil. Bugün Batı’nın da en büyük sorunu bu. Gençlerin hayatı heder oluyor.

Kumar, uyuşturucu gibi bağımlılıklar artık millî güvenlik sorunu olarak görülmeli...