Aslan payı sağlık, savunma ve eğitime! 2026 bütçesinin detayları belli oldu

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılına ilişkin bütçe hedeflerini açıkladı. Yılmaz’ın “Refah ve istikrar bütçesi” diye tanımladığı 2026 bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olması öngörülüyor.

Bütçeden sağlığa 3,3 trilyon lira ayrılırken, iç güvenlik dahil savunma harcamalarına 2,1 trilyon, eğitime 1,9 trilyon, tarıma 888 milyar lira pay ayrıldı.

Buna göre: Bütçede gelir vergisinden 3,5 trilyon, kurumlar vergisinden 1,6 trilyon, ÖTV’den 2,5 trilyon, KDV’den 3,9 trilyon lira gelir bekleniyor. Ödeneklerde ise personel giderleri 5,5 trilyon ile ilk sırada yer alıyor.

Sosyal harcamalara 2,4 trilyon lira kaynak ayrılırken, sağlık prim ödemeleri için 157 milyar TL, 65 yaş üstü yaşlılar ile engelli aylıkları için 106 milyar TL, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar TL, elektrik ve gaz desteği için 373 milyar lira kaynak aktarılacak.

Tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, destek programları için 168 milyar lira, KİT’lerin finansmanı için 48 milyar lira kaynak ayrılacak.

Deprem hasarlarının giderilmesi ve afetler için 653 milyar lira tutarında ödenek ayrılacak.