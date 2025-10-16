İBB bazı taşınmazlarını Hazine’ye devretti: Karagümrük Stadı arazisi de listede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Fatih ve Kağıthane’de İBB’ye ait taşınmazların vergi borçlarına karşılık Hazine’ye devri gündeme geldi.

AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi Muhammet Kaynar, Fatih’te Hazine’ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı arazisi olduğunu, Kağıthane’de ise hastane alanının vergi borcuna karşılık Hazine’ye geçtiğini açıkladı. Kaynar, benzer devir işlemlerinde CHP’lilerin haksız suçlamalarda bulunduğunu belirterek, “Biz çıkıp ‘İBB okul sattı, cami sattı’ demiyoruz. Çünkü bunlar zaten Hazine’nin mülkiyetinde olmalı” dedi.

6 YIL İÇERİSİNDE 188 TAŞINMAZ DEVREDİLDİ

Kaynar, altı yıl içerisinde İBB’nin 540 bin metrekare alandaki 188 taşınmazını vergi ve SGK borçları karşılığında Hazine’ye devrettiğini ve tüm devirlerin oybirliğiyle kabul edildiğini kaydetti. CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi de devredilen alanların teknik olarak merkezi idarenin mülkiyetinde olması gerektiğini belirterek, oybirliğiyle geçen kararlara teşekkür etti. Böylece Fatih’te Karagümrük Stadı arazisi ve Kağıthane’deki okul, cami ve hastane alanlarının Hazine’ye devri oybirliğiyle kabul edildi.

İBB'NİN SODEM'E ÜYELİĞİ

Toplantıda ayrıca İBB’nin SODEM üyeliği de görüşüldü. Kaynar, belediyenin daha önce üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle ayrıldığını belirterek, SODEM üyeliğinin takdirini kamuoyuna bıraktıklarını söyledi. Üyelik aidatına yer verilmediğini de aktaran Kaynar’ın ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.