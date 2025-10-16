Paris'te "İslam'da Camiler" sergisi açıldı! Fransa'da Müslüman sanatçılara ilgi artıyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda Paris’te İslami sanata olan ilginin gözle görülür şekilde artış gösterdiği ifade ediliyor.

2020’de pandeminin etkisiyle kısa süreli bir durgunluk yaşansa da, 2021’den itibaren hem büyük müzelerde hem de yerel sanat merkezlerinde İslami temalı etkinlikler yeniden ivme kazandı.

Louvre ve Institut du Monde Arabe gibi köklü sanat merkezlerinde yılda birkaç kere büyük ölçekli sergiler düzenlerken, Institut des Cultures d’Islam (ICI) gibi merkezler çağdaş Müslüman sanatçıların çalışmalarına ve atölyelerine düzenli biçimde yer veriyor.

MENART gibi MENA odaklı sanat fuarlarının da katkısıyla, son beş yılda Paris genelinde yılda 10 ila 30 arasında İslam sanatıyla bağlantılı etkinlik düzenlenir hale geldi.

2022–2025 döneminde özellikle Sufi sanatı ve modern İslami estetiklere odaklanan yeni girişimlerle bu ilgi hem çeşitlendi hem de şehir kültürünün kalıcı bir parçası haline geldi.

"İSLAM'DA CAMİLER"

Cezayirli sanatçı Dalil Saci'nin "İslam'da Camiler" başlıklı sergisinin açılışı için Paris Ulu Cami'de etkinlik düzenlendi. Serginin açılışına Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız ve çok sayıda kişi katıldı.

Bu ayın sonuna kadar ziyarete açık olacak sergi, 31 eserden oluşuyor. Malezya, Katar, Cezayir, Fransa gibi farklı ülkelerdeki tanınan camilerin tasvir edildiği eserlerde canlı renklerin kullanımı dikkati çekiyor.

Sergide ayrıca, Saci'nin diğer eserlerinin yer aldığı bir videonun gösterimi yapılıyor. Dalil Saci, "Camiler, benim için paha biçilemez bir mirası temsil ediyor. Bu kıymetli mirasa değer katmak istiyorum." dedi.