Yatırımlar ve ihracatta rekor artış! Yüksek teknoloji üretimi 650 milyar lirayı aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek teknolojili ürün üretiminde sabit yatırım tutarının 650,6 milyar liraya ulaştığını söyledi.
ESMA ALTIN ANKARA - Yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Son 22 yılda kapsamlı bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi inşa edildi. Bu dönemde imalat sanayi ihracatı 240 milyar doları aşarken, TÜİK dış ticaret verilerine göre, 2002 yılında yüzde 28,5 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2024 yılında yüzde 41,2 seviyesine yükselerek söz konusu ürün gruplarında düzenli ve istikrarlı bir artış trendi elde edildi” dedi.
Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki üretim ve ihracatın; HIT-30 Programı, Teknoloji Hamlesi Programı ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulaması kapsamında hayata geçirilen yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde daha da ivme kazanacağını dile getiren Kacır “Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.