Yatırımlar ve ihracatta rekor artış! Yüksek teknoloji üretimi 650 milyar lirayı aştı

ESMA ALTIN ANKARA - Yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Son 22 yılda kapsamlı bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi inşa edildi. Bu dönemde imalat sanayi ihracatı 240 milyar doları aşarken, TÜİK dış ticaret verilerine göre, 2002 yılında yüzde 28,5 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2024 yılında yüzde 41,2 seviyesine yükselerek söz konusu ürün gruplarında düzenli ve istikrarlı bir artış trendi elde edildi” dedi.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki üretim ve ihracatın; HIT-30 Programı, Teknoloji Hamlesi Programı ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulaması kapsamında hayata geçirilen yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde daha da ivme kazanacağını dile getiren Kacır “Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.